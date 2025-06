Stardust Solar stärkt Marktpräsenz mit starker Franchise-Erweiterung

Anzeige / Werbung

Topp Home wird umsatzstärkste Franchise im wachsenden Stardust-Netzwerk

Ein starkes Signal aus Pennsylvania

Stardust Solar Energy Inc., börsennotiert an der TSX Venture Exchange (TSXV: SUN) und OTCQB (SUNXF), hat einen weiteren strategischen Meilenstein vermeldet: Das Solar- und Dachunternehmen Topp Home LLC aus Zentral-Pennsylvania ist offiziell Teil des Stardust-Franchise-Netzwerks geworden. Mit einem Jahresumsatz von über 3,42 Millionen US-Dollar im Jahr 2024 avanciert Topp Home damit zur umsatzstärksten Franchise des Unternehmens.

Vollständige Integration abgeschlossen

Mit der Eingliederung von Topp Home ist auch der Integrationsprozess der ehemaligen Solar Grids Development LLC-Franchisenehmer abgeschlossen. Alle 47 aktiven Franchisegebiete sind nun vollständig in das Stardust-Netzwerk eingebunden. Dies markiert den erfolgreichen Abschluss einer Übernahme, die 2024 mit dem Erwerb der Vermögenswerte von Solar Grids begann.

"Bedeutender Abschluss des Solar Grids-Kapitels"

"Topp Home hat in der Branche konstant starke Leistungen im Solargeschäft und im operativen Bereich gezeigt", erklärte CEO Mark Tadros. "Sie als unsere voraussichtlich umsatzstärkste Franchise in die Stardust-Familie aufzunehmen, ist nicht nur eine wesentliche Bestätigung unseres Modells, sondern auch ein bedeutender Abschluss des Solar Grids-Kapitels. Wir sind unglaublich stolz darauf, dass nun alle 47 aktiven Solar Grids-Gebiete vollständig unter der Stardust-Marke betrieben werden."

Franchise-Partnerschaft mit Perspektive

Unter der Führung von Branchenkenner Todd Sanford hat sich Topp Home in Pennsylvania als feste Größe etabliert. Mit einem langfristigen Franchisevertrag bis 21. März 2033 ist das Unternehmen künftig ein zentraler Baustein in Stardust Solars Expansionsstrategie.

Stardust setzt auf Wachstum in den USA

Die Übernahme der Solar Grids-Vermögenswerte 2024 diente dem Ziel, Stardust Solars Präsenz in den Vereinigten Staaten weiter auszubauen und Franchise-Märkte unter einer starken nationalen Marke zu vereinen. Während die meisten Franchise-Nehmer rasch umgestellt wurden, vollzog Topp Home die finale Integration zuletzt durch das notwendige Zusatzdokument.

Kontinuität durch erfahrene Führungskräfte

Auch personell setzt Stardust Solar auf Kontinuität: Der frühere CEO von Solar Grids, Justin Kaiser, wurde in eine Schlüsselrolle innerhalb des Unternehmens übernommen - ein weiterer Schritt zur Stabilisierung und Weiterentwicklung des Netzwerks.

"Gut aufgestellt für die Expansion"

CEO Mark Tadros bringt die Strategie auf den Punkt: "Dieser Meilenstein zeigt die Stärke unserer Plattform und die Attraktivität unseres Angebots für erfahrene Solarunternehmer. Von der Eingliederung von Top-Betreibern wie Topp Home bis zur Integration ganzer regionaler Systeme - wir sind überzeugt, dass Stardust Solar gut aufgestellt ist, um seine Expansion in ganz Nordamerika fortzusetzen."

