NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Heidelberg Materials auf "Buy" belassen. Glynis Johnson beschäftigte sich in ihrer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung mit den Konsensschätzungen für die europäischen Baustoffehersteller. Bei Heidelberg Materials seien diese im vergangenen Monat trotz eines optimistischen Kapitalmarkttags ein wenig gesunken. Denn die Schwäche auf dem US-Markt halte im laufenden Quartal an. Die neuen Finanzziele enthielten kein Aufwärtspotenzial für die Schätzungen. Die Konsensprognose für das diesjährige operative Ergebnis (Ebit) liege bereits über der Mitte der Unternehmens-Zielspanne./gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2025 / 23:48 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2025 / 00:00 / ET



ISIN: DE0006047004

