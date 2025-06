Mit dem Kauf des Beratungsunternehmens Energyeffizienz will sich Naturstrom als Energiepartner von Immobilienentwicklern und Kommunen in Stellung bringen und ein breiteres Leistungsspektrum abdecken. Die Naturstrom AG hat zu Anfang Juni die Energyeffizienz GmbH aus dem südhessischen Lampertheim übernommen. Das bundesweit tätige Beratungsunternehmen unterstützt Kommunen und Unternehmen umfassend in Energie- und Klimaschutzfragen. Mit dem Erwerb der Energyeffizienz will Naturstrom das eigene Angebotsportfolio ...

Den vollständigen Artikel lesen ...