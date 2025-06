ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nvidia auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) fokussierte, jährliche GTC-Konferenz des Halbleiterkonzerns in Paris habe bestätigt, dass sich die Nachfrage nach dessen Produkten ausweite, schrieb Timothy Arcuri in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zunächst habe sich vor allem eine Handvoll Hyperscaler-Rechenzentren dafür interessiert, doch zunehmend kämen nun Anfragen von Staaten und bereits bestehenden Industriestandorten. Nvidia erwarte in den kommenden Jahren Investitionen in KI-Infrastruktur in Höhe von rund 1,5 Billionen Dollar./rob/gl//ajx



