USD/CHF könnte die primäre Unterstützung am absteigenden Kanal um 0,8110 anvisierenDer bärische Trend verstärkt sich, da der 14-Tage Relative Strength Index unter der 50-Marke bleibt.Der neun-Tage EMA bei 0,8207 fungiert als primärer Widerstand.Das Paar USD/CHF verliert am zweiten Tag in Folge an Boden und notiert während der europäischen Handelsstunden ...

