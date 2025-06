München (ots) -Jannik Sinner, Alexander Zverev, Eva Lys, Aryna Sabalenka und Daniil Medvedev: Der ProSiebenSat.1-Superstreamer Joyn wird in den nächsten Wochen das Zuhause der Tennis-Weltelite. Joyn zeigt auf dem "Tennis Channel" die großen Rasen-Tennisturniere Deutschlands - live und kostenlos aus Berlin, Halle und Bad Homburg.Mit Jannik Sinner, Alexander Zverev und Daniil Medvedev dürfen sich die Zuschauer bei den Terra Wortmann Open (ATP 500) in Halle, vom 14.-22. Juni, auf zwei Top 5-Spieler der Weltrangliste freuen. Kostenlos auf Joyn.Die Spitze der Damen-Tenniswelt mit Aryna Sabalenka und Coco Gauff schlägt in derselben Woche bei den Berlin Tennis Open (WTA 500) auf. Mit dabei ist auch Deutschlands aktuell größte Tennis-Hoffnung Eva Lys. Kostenlos auf Joyn.Eine Woche später, vom 21.06-28.06. geht es in Bad Homburg (WTA 500) weiter: Mit sechs Top 10-Spielerinnen und zwölf Spielerinnen aus den aktuellen Top 20 ist es mit Abstand das bestbesetzte Draw der Turniergeschichte.Auch nach diesen Highlights kommen Tennis-Fans beim "Tennis Channel" voll auf ihre Kosten. Neben vielen gut besetzten Turnieren der ATP Challenger Tour überträgt der "Tennis Channel" auf Joyn exklusiv den Billie Jean King Cup und den Davis Cup. Anfang September bereits kämpft das deutsche Davis Cup-Team in Tokio gegen Japan um ein Ticket für das Finalturnier im November in Italien.Spitzentennis live aus Halle, Berlin und Bad Homburg - im Juni kostenlos auf dem "Tennis Channel" auf Joyn.Pressekontakt:Eva GradlCvD Communications JoynTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1127eva.gradl@seven.oneOriginal-Content von: Joyn, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134520/6053714