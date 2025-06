EQS-News: Swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges

swissnet Group: Researchhäuser First Berlin, Nuways und Quirin veröffentlichen aktualisierte Research-Berichte und bestätigen Einstufung "Kaufen" Berg, Schweiz - 12. Juni 2025 - Die Research-Häuser First Berlin, Nuways und Quirin haben aktualisierte Research-Berichte zu ihrem Rating der swissnet Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD) veröffentlicht. Die Kursziele von First Berlin und Nuways bleiben unverändert, während Quirin das Kursziel auf 21,00 EUR anhebt. Alle drei Researchhäuser bestätigen ihre Einstufung der Aktie mit "Kaufen". First Berlin nennt ein Kursziel von 18,50 EUR, Nuways setzt das Kursziel bei 20,00 EUR an. Die aktuellen Updates spiegeln die starken vorläufigen Ergebnisse der swissnet Group für das Geschäftsjahr 2024 wider und unterstreichen die anhaltende operative Dynamik des Unternehmens. Analysten heben insbesondere das starke organische Wachstum sowie die erfolgreiche Integration von Akquisitionen als zentrale Treiber der positiven Entwicklung hervor. Der Umsatz belief sich auf CHF 13,1 Millionen (+112 % im Jahresvergleich), das bereinigte EBITDA lag bei CHF 2,5 Millionen. Die Berichte betonen zudem kürzlich gewonnene strategische Aufträge, darunter ein IoT-Vertrag über CHF 1,2 Millionen mit einem multinationalen Tabakkonzern, ein Infrastrukturprojekt über €6,2 Millionen mit einer führenden europäischen Drogeriekette sowie mehrere neue Verträge der neu gegründeten swissnet MENA. Diese Entwicklungen werden als Beleg für die Positionierung der swissnet Group als skalierbarer Anbieter von ICT- und SaaS-Lösungen gewertet. Die aktuellen Berichte über die swissnet Gruppe stehen auf der Unternehmenswebsite von swissnet http://www.swissnet.ag im Bereich "Investor Relations" zum Download bereit. Über swissnet Group Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag Kontakt Unternehmen

swissnet Group, Berg (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO, Chairman of the board

jonathansauppe@swissnet.ag

Tel.: +41 78 307 45 06 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

swissnet@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





