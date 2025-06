Polarisationseffekte in der Passivierungsschicht von Siliziumsolarzellen verursachen Leistungsverluste in modernen Photovoltaik-Modulen. Rückkontakt-Photovoltaikmodule von Longi haben nun als erste eine Zertifizierung für die Widerstandsfähigkeit gegen das als PID-p bezeichnete Phänomen erhalten. Die Rückkontakt-Photovoltaik-Module Hi-MO 9 und Hi-MO X10 von Longi sind laut Hersteller die ersten in der Branche, die die TÜV-Süd-Zertifizierung für die Widerstandsfähigkeit gegen eine durch Polarisation ...

