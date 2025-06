© Foto: picture alliance/dpa | Sebastian Gollnow

BioNTech übernimmt CureVac für 1,25 Milliarden US-Dollar - aus Rivalen wird ein Team im Kampf gegen Krebs. Der Impfstoff-Pionier will mit dem Deal auch in der Onkologie ganz groß aufdrehen. CureVac-Aktien explodieren. BioNTech will den deutschen mRNA-Pionier CureVac übernehmen. Das Mainzer Biotech-Unternehmen kündigte am Donnerstag an, ein öffentliches Umtauschangebot für alle CureVac-Aktien vorzulegen. Der Kaufpreis liegt bei rund 1,25 Milliarden US-Dollar - bezahlt in BioNTech-Aktien. Pro CureVac-Aktie werden laut Mitteilung etwa 5,46 US-Dollar in Form von ADS (American Depositary Shares) geboten. Die Transaktion soll bis Ende 2025 abgeschlossen sein. Die CureVac-Aktie haussiert nach …