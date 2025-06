© Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn/dpa

Nvidia hat heute eine Zusammenarbeit mit dem dänischen Pharmaunternehmen Novo Nordisk bekannt gegeben. Und in Deutschland soll die erste KI-Fabrik entstehen!Europa und Deutschland bekommen ein KI-Update: Auf der VivaTech-Konferenz in Paris sagte CEO Jensen Huang, dass Nvidia seine erste Cloud-Plattform für künstliche Intelligenz für industrielle Anwendungen in Deutschland aufbauen wird. Die Technologie, die Künstliche Intelligenz mit Robotik verbindet, soll Automobilherstellern wie BMW und Mercedes-Benz künftig bei verschiedensten Prozessen helfen - von der Simulation neuer Fahrzeugdesigns bis hin zum Management komplexer Logistikketten. Im Rahmen einer Reihe europaorientierter …