Almonty Industries - NASDAQ Listing, Pentagon, Weltklasse-Mine, kritische Rohstoffe

US-Anker: Mehr als nur ein Umzug

Almontys Verlegung des Hauptsitzes von Kanada in die USA ist kein bürokratischer Akt. Sie ist ein strategisches Bekenntnis. 99,6 % der Aktionäre stimmten zu. Das Ziel ist es, Almonty als zuverlässigen Lieferanten und vertrauenswürdigen Partner im Bereich kritischer Rohstoffe zu positionieren. Die Anerkennung kam prompt. Ein formeller Brief des mächtigen US-Kongressausschusses für strategischen Wettbewerb mit China unterstrich Almontys strategische Bedeutung für die USA. Der Ausschuss hob hervor:

• Sangdong werde zum größten Wolframproduzenten außerhalb Chinas.

• Almonty werde das einzige US-ansässige Unternehmen mit kommerzieller Wolframproduktion.

Der Ausschuss signalisiert Interesse an Zusammenarbeit, bis hin zur Aufnahme in die nationale Verteidigungsreserve. Diese politische Rückendeckung ist Gold wert. Sie ebnet den Weg zu einem NASDAQ-Listing, das institutionelle Investoren anlocken und die Liquidität erhöhen soll.

Expertenteam: Türöffner in Washington

Die Berufung von Alan Estevez, ehemals Under Secretary of Commerce for Industry and Security, in das Board of Directors unterstreicht die Ambitionen. Estevez ist kein Dekorationsstück. Er gilt als Experte für nationale Sicherheit, Verteidigungslogistik und strategischen Handel. "Alans Erfahrungen aus erster Hand in den Bereichen Beschaffung, Auftragsvergabe und Lieferkette werden besonders wichtig sein, wenn wir unsere Position als wichtiger verbündeter Wolframlieferant ausbauen.", so Black.

Ebenfalls im Board of Directors ist seit März General Gustave F. Perna, der über Expertise in globaler Logistik und Supply-Chain-Strategien verfügt und zudem über ein großes Netzwerk im Militärbereich.

Ergänzt wird dies durch die Mitgliedschaft im Critical Minerals Forum (CMF), einem von der US-Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) finanzierten Thinktank. Der Zugang zu KI-gestützten Prognosemodellen für Rohstoffnachfrage und Preise gibt Almonty einen strategischen Informationsvorsprung.

Molybdän: Der stille Joker

Während das Sangdong Wolframvorkommen im Rampenlicht steht wartet im Hintergrund ein weiteres Asset. Das hochgradige Molybdän-Vorkommen befindet sich ebenfalls auf der Sangdong Liegenschaft. Es ist voll genehmigt und profitiert von der aufgebauten Infrastruktur für das Wolfram-Projekt. Das bietet zusätzliches Upside-Potenzial in einem weiteren kritischen Metall und auch hier liegt ein Abnahmevertrag mit der SeAH Group, einem SpaceX Zulieferer, vor, der 19 USD pro Pfund garantiert.

Die Aktie

Für die Zukunft ist ein NASDAQ Listing geplant. Zuletzt hat GBC Research sein Kursziel für die Aktie, aufgrund des erwarteten höheren Wolframpreises, auf 5,50 CAD nach oben korrigiert. Schon zuvor hat Sphene Capital das Kursziel von 5,40 CAD ausgegeben. Aktuell notiert die Aktie bei 3,23 CAD.

Chart Almonty Industries, Stand 10. Juni, Quelle: Refinitiv

Almonty Industries ist kein reiner Bergbaubetrieb mehr. Es transformiert sich zum vertikal integrierten, systemrelevanten Versorger des Westens in einer geopolitischen Ausnahmesituation. Die einzigartige Kombination aus kurz vor dem Start stehender Weltklasse-Mine Sangdong, robuste Finanzarchitektur durch Preisgarantien, politischer Rückendeckung der USA und einem geplanten NASDAQ-Listing schafft ein unwiederholbares Investmentprofil. Die extreme Marktknappheit und steigenden Preise treffen auf perfektes Timing. Zudem gibt es Erweiterungsmöglichkeiten wie den Wolfram-Schmelzer, die Oxidanlage und das Molybdänvorkommen. Für Investoren, die auf kritische Rohstoffe und strategische Wertschöpfung setzen, bietet Almonty eine überzeugende, langfristige Wachstumsstory. Die Fundamente sind gelegt - die Produktion in Sangdong steht kurz vor dem Start.

