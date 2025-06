© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die Branchengrößen Nvidia, Samsung und Softbank stürzen sich auf das Robotik-Startup Skild AI. Was steckt hinter dem Tech-Nachwuchsunternehmen aus San Francisco?Samsung Electronics und Nvidia setzen auf den zukünftigen Wachstumsmarkt der Robotertechnik und investieren Millionenbeträge in das aufstrebende US-Startup Skild AI. Wie Bloomberg am Donnerstag meldet, drängen nun auch die Technologiegiganten aus Südkorea und Kalifornien auf den Markt für autonome Maschinen. Die investierten Summen sind für Nvidias Dimensionen allerdings winzig. Während der Chip-Gigant sich mit 25 Millionen an der Finanzierungsrunde beteiligt, legt der südkoreanische Elektronikriese Samsung 10 Millionen US-Dollar …