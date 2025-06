Das Unternehmen hat bei alten und neuen Investoren in einer Series-B-Finanzierung 15 Millionen Euro akquiriert. In Aachen hat Voltfang seinen Fertigungsstandort für Batteriespeichersysteme erweitert und kann nun auf bis zu 1 Gigawattstunde jährlich hochskalieren. Die nach eigenen Angaben größte Fabrik für Second-Life-Batteriespeicher hat das Aachener Unternehmen Voltfang eröffnet - auch wenn die Produktion, gemessen an Größen der Batterieindustrie, immer noch sehr klein ist. Sie kann einer Mitteilung zufolge so weit skaliert werden, dass Batteriespeicher mit einer Gesamtkapazität von 1 Gigawattstunde ...

