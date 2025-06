Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 24

Sämtliche Auslandsgeschäfte sind künftig zu 100 % mit Eigenkapital zu unterlegen, um ein eventuelles Risiko aufzufangen. Das gibt es für keine Bank in dieser Größenordnung mit einer Summe von 26 Mrd. CHF frisches Eigenkapital in den folgenden 8 Jahren. Die Aufstockung des Eigenkapitals wird mithin über Bezugsrechte, mit eigenen Gewinnen oder anderem Kapital unterlegt, welches dem Eigenkapital gleichzusetzen ist. Ergebnis:Die UBS ist mit einem Marktwert von 82 Mrd. CHF die kapitalstärkste Bank der Schweiz und zieht mit diesen Kapitalregelungen neues internationales Kapital institutioneller Anleger zusätzlich an. Sämtliche größeren Länderfonds, inkl. dem Petro-Dollar, gehören zum Kundenstamm der UBS. Wir bauen hier die Position aus und nutzen die negative Einschätzung in der Öffentlichkeit zu einem klassisch antizyklischen Investment nach teilweise über 6 % Tagesverlust im Wochenverlauf.