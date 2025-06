Berlin - Nach dem Flugzeugabsturz im westindischen Ahmedabad mit mindestens 242 Toten hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seiner indischen Amtskollegin Draupadi Murmu kondoliert.



"Die Nachricht von dem verheerenden Flugzeugunglück am Flughafen von Ahmedabad, bei dem so viele Menschen ihr Leben verloren haben, hat mich zutiefst bestürzt", so Steinmeier am Donnerstag. "Dies ist ein äußerst trauriger Tag für Indien und alle, die Ihrem Land und seinen Menschen nahestehen."



Deutschland stehe in diesen schweren Stunden fest an der Seite Indiens, fügte das Staatsoberhaupt hinzu. "Meine Gedanken sind bei den Opfern und ihren Angehörigen. Den Verletzten wünsche ich eine rasche Genesung."



Bei dem Unglück am Donnerstag kamen Polizeiangaben zufolge alle 242 Insassen ums Leben. Laut ersten Erkenntnissen stürzte die Passagiermaschine der Air India in ein Wohngebäude. Auch im Gebäude sollen weitere Menschen ums Leben gekommen sein. Das Flugzeug war am Donnerstag kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad in Richtung London abgestürzt. Die Ursache des Absturzes ist zur Stunde weiter unklar und Gegenstand der Ermittlungen.





