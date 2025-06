BioNTech - Übernahme von Konkurrenten

Werbung







BioNTech will den Konkurrenten Curevac für 1,25 Milliarden Euro übernehmen.



Das Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech will den Konkurrenten Curevac kaufen. Dazu haben die Unternehmen einen bindenden Kaufvertrag unterzeichnet, wie BioNtech mitteilte. Beide Unternehmen forschen an mRNA-Technologien für die Krebstherapie. Erstmals wurde die mRNA-Technologie während der Corona Pandemie eingesetzt und zeigte eine gute Wirkung. Das Angebot von BioNTech für Curevac liegt bei 1,25 Milliarden Euro. Das entspricht einem Preis von 5,46 US-Dollar je Aktie und liegt somit rund 55% über dem 3 Monatsdurchschnitt der Curevac Aktie. Die Transaktion soll durch einen Tausch der Curevac Aktien in Aktien der Mainzer geschehen. Zuletzt stritten beide Unternehmen vor Gericht um Patente für mRNA-Technologien. Die Übernahme könnte somit auch ein Versuch BioNTechs sein, drohende Ausgleichzahlungen zu umgehen. Rund 37 Prozent hält der SAP-Mitgründer Dietmar Hopp über seine Investmentgesellschaft am Tübinger Biotech-Unternehmen. Der Staat übernahm im Laufe der Corona Pandemie circa 23. Prozent vom Unternehmen und hält aktuell noch etwa 13 Prozent der Anteile an Curevac. Beide Großeigentümer signalisierten laut BioNTech, dass sie der Übernahme positiv gegenüberständen. Die Curevac Aktie reagiert positiv auf die Nachricht und verzeichnete ein Plus von rund 28 Prozent am Donnerstagnachmittag. Die Aktie von BioNTech notiert hingegen rund 1,3 Prozent niedriger als am Vortag.









Das Werkzeug für Aktien-/ und Indexanleger



Mit dem Trendkompass von HSBC unterstützen wir Sie bei der Analyse vergangener Kursentwicklungen bzw. aktueller Kurstrends. Im Diagramm werden die relative Stärke nach Levy und das Momentum von DAX®, DAX®-Aktien, deutschen Nebenwerten und ausgewählten ausländischen Aktien übersichtlich dargestellt. Der Trendkompass wird an jedem Mittwoch aktualisiert und ist über folgenden Link abrufbar:









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC