CORPORATE NEWS Enapter AG schließt Kapitalerhöhung ab Hamburg, 12. Juni 2025. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat ihre Kapitalerhöhung gegen Bareinlage abgeschlossen. Dabei wurde insgesamt ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund 4,3 Mio. Euro erzielt. Erneut haben sich dabei auch strategische Investoren beteiligt. Damit ist die Finanzierung nach aktueller Planung der Gesellschaft bis Ende 2025 sichergestellt. Insgesamt werden 1.480.000 neue Aktien ausgegeben, sodass das Grundkapital nach Eintragung im Handelsregister 30.552.934 Euro betragen wird. Die neuen Aktien wurden zu je 2,90 Euro platziert. Der Nettoerlös aus dieser Kapitalmaßnahme dient der allgemeinen Finanzierung der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien unter identischer ISIN der bestehenden Aktiennotierung an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg ist vorbehaltlich einer zeitnahen Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister am oder um den 25.06.2025 vorgesehen. Die neuen Aktien sind ab dem 01.01.2024 gewinnberechtigt. Die Kapitalerhöhung wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG als Bezugsstelle begleitet. Über Enapter Enapter ist Marktführer im Bereich der AEM-Elektrolyseure - innovative Geräte, die grünen Wasserstoff erzeugen. Die vom Unternehmen patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine einzigartige Baukastenweise einen maximalen Ertrag aus schwankenden erneuerbaren Energien wie Solar und Wind und damit eine hocheffiziente Produktion von grünem Wasserstoff. Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in mehr als 55 Ländern in den Bereichen Energiespeicherung, Industrieanwendungen, Betankung, Power-to-X und Forschung im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland sowie einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien und ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China.



Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, ISIN: DE000A255G02.



Weiterführende Informationen: Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter Pressekontakt: Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de



