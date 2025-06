Ahmedabad - Bei dem Flugzeugabsturz im westindischen Ahmedabad hat es offenbar doch mindestens einen Überlebenden gegeben. Wie mehrere britische und indische Medien übereinstimmend berichten, soll es sich um einen Briten handeln, der auf Sitz 11A saß. Insgesamt waren 242 Personen an Bord.



Zuvor hieß es von der Polizei, dass wohl alle Insassen ums Leben gekommen seien. Der mutmaßliche Überlebende sagte der "Hindustan Times", er habe etwa 30 Sekunden nach dem Start ein "lautes Geräusch" gehört, bevor das Flugzeug abstürzte. Er habe "Aufprallverletzungen" an Brust, Augen und Füßen davongetragen und sei kurz nach dem Absturz aufgestanden und losgerannt. Kurz darauf sei er ins Krankenhaus gebracht worden. Der Sender Sky News berichtet unterdessen, dass Familienangehörige bestätigt hätten, dass der Mann sich an Bord des Flugzeugs befand, und sie seit dem Absturz mit ihm gesprochen hätten.



Laut ersten Erkenntnissen war die Passagiermaschine der Air India in ein Wohngebäude gestürzt. Auch im Gebäude sollen weitere Menschen ums Leben gekommen sein - die genaue Zahl ist noch unklar. Das Flugzeug war am Donnerstag kurz nach dem Start vom Flughafen in Ahmedabad in Richtung London abgestürzt. Die Ursache des Absturzes ist Gegenstand der Ermittlungen.





