Rom - Bei der Ukraine-Konferenz in Rom haben die Teilnehmer die anhaltende Unterstützung für die Ukraine bekräftigt.



"Wir haben erneut unsere unerschütterliche Unterstützung für die Ukraine, ihre Bevölkerung, ihre Demokratie, ihre Sicherheit, ihre Souveränität, ihre Unabhängigkeit und ihre territoriale Unversehrtheit innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen unterstrichen", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der Außenminister Deutschlands, Frankreichs, Italiens, Polens, Spaniens und des Vereinigten Königreichs sowie der Hohen Vertreterin der EU, die am Donnerstag veröffentlicht wurde.



Eine starke, unabhängige und demokratische Ukraine sei für die Stabilität und die Sicherheit des euroatlantischen Raums unerlässlich. "Wir haben die Friedensbemühungen unter Führung der Vereinigten Staaten begrüßt sowie die jüngsten Gespräche zwischen der Ukraine und Russland als einen Schritt hin zu einem umfassenden, gerechten und dauerhaften Frieden im Einklang mit dem Völkerrecht, einschließlich der Charta der Vereinten Nationen", so die Außenminister.



Die Minister bekräftigten zudem ihr Bekenntnis zu einem stärkeren und souveräneren Europa, das seine Bürger und Interessen verteidigen und zur internationalen Sicherheit beitragen kann. Sie hoben auch die Notwendigkeit hervor, die kollektive Sicherheit und Verteidigung zu stärken und den europäischen Beitrag zur Nato zu erhöhen. Der bevorstehende Nato-Gipfel in Den Haag solle die Einheit der Allianz unterstreichen und weitere Beschlüsse für ein stärkeres Bündnis fassen.





