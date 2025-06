Während die meisten Anleger Aktien wie Nvidia, Broadcom, Meta oder Alphabet im Fokus haben, hat ein ganz anderer Tech-Wert in den vergangenen Wochen für eine starke Performance gesorgt. Die Aktie von Micron Technology hat sich im Ein-Monats-Vergleich besser als alle anderen Titel im Nasdaq 100 entwickelt. Und das Unternehmen will in Zukunft weiter kräftig Gas geben.Der Speicherchip-Hersteller weitet sein finanzielles Engagement in den USA deutlich aus. Wie das Unternehmen gemeinsam mit der US-Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...