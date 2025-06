Patron Capital ("Patron"), ein paneuropäischer institutioneller Investor mit Schwerpunkt auf immobilienbesicherten Anlagen, hat über dessen Investmentmanagement-Sparte Mitsubishi Estate Global Partners ("MEGP") eine bedeutende Investition von Mitsubishi Estate Co. Ltd. ("MEC") erhalten. MEGP erwirbt eine Mehrheitsbeteiligung an Patron und stellt Patron 600 Millionen Euro in Form von Eigenkapitalzusagen für Fonds sowie Finanzierungen für neue Teilbranchenstrategien, darunter Immobilienkredite, zur Verfügung.

In dem jüngsten Fonds von Patron, der 2024 aufgelegt wurde, stammen rund 7 des eingeworbenen Kapitals von deutschen und schweizerischen Investoren, darunter Pensionskassen, Stiftungen und Family Offices.

Die Transaktion, die noch der behördlichen Genehmigung bedarf, ist Teil eines langfristigen strategischen Wachstumsplans für Patron, der dem Unternehmen neue institutionelle Unterstützung verschafft und es für ein nachhaltiges Wachstum bis weit in die Zukunft hinein positiv positioniert. Keith Breslauer, Gründer und Geschäftsführer von Patron, und das Team aus Senior Partnern werden weiterhin die Geschäfte von Patron leiten und das Unternehmen langfristig führen, wobei sie eine bedeutende Minderheitsbeteiligung behalten werden.

Neben neuem Kapital für Wachstum verschafft die Investition von MEC Patron über MEGP Zugang zu einem breiteren Investorenkreis und unterstützt den Ausbau des Fonds- und Produktangebots von Patron, während die unternehmerische Kultur weiter gepflegt wird. Patron konzentriert sich auf strategische Wachstumsbereiche in den privaten europäischen Immobilienmärkten, darunter opportunistische Investitionen, in denen das Unternehmen auf eine 26-jährige Erfolgsgeschichte zurückblicken kann, sowie auf mehrere neue Teilsektoren und Anlageklassen, in denen die jüngsten Marktkorrekturen und strukturellen makroökonomischen Trends attraktive neue langfristige risikobereinigte Chancen bieten. Das erfahrene Führungsteam und die operative Expertise von Patron in Verbindung mit der Unterstützung von MEC versetzen Patron in die Lage, diese Chancen zu identifizieren und zu nutzen.

So hat Patron beispielsweise kürzlich den Start seines Immobilienkreditgeschäfts bekannt gegeben, da aufgrund der gestiegenen Zinsen und der eingeschränkten Kreditvergabe traditioneller Kreditgeber ein Bedarf an privaten Kreditgebern mit Immobilien-Know-how entstanden ist, um die Finanzierungslücken der Kreditnehmer zu schließen.

MEGP sieht auch attraktive langfristige Investitionsmöglichkeiten auf den privaten Immobilienmärkten Europas und hat Patron als idealen Partner identifiziert, um Anlegern Zugang zu diesen zu bieten, da das langjährige Managementteam von Patron und seine außergewöhnliche Erfolgsbilanz bei der Erzielung von zweistelligen Renditen im obersten Quartil mit seiner opportunistischen Strategie in Westeuropa überzeugen.

Patron arbeitet mit vielen der weltweit führenden Pensionsfonds, Stiftungen und Family Offices zusammen. MEC ist einer der größten börsennotierten Immobilienentwickler Japans mit einer Marktkapitalisierung von 23,06 Milliarden US-Dollar (20,22 Milliarden Euro) zum 6. Juni 2025. MEC baut sein MEGP-Immobilieninvestmentmanagementgeschäft weltweit strategisch aus, unter anderem über seine Tochterplattformen in den Vereinigten Staaten, Europa, Japan und im asiatisch-pazifischen Raum. Beide Unternehmen verfolgen einen agilen, unternehmerischen Ansatz und streben neben außergewöhnlichen Renditen auch einen sozialen Nutzen an.

Keith Breslauer, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer von Patron Capital, sagte: "In den 25 Jahren seit der Gründung von Patron haben wir viele Zyklen erfolgreich durchlaufen, ein hochkarätiges Team in ganz Europa aufgebaut und unsere tiefgreifenden Beziehungen und Kompetenzen genutzt, um Chancen zu erschließen und marktführende Renditen zu erzielen. Diese bedeutende Investition von MEC, insbesondere als führender Immobilieninvestor und -entwickler, ist eine starke Bestätigung unseres Erfolgs und der nächste Schritt in unserem vordefinierten Wachstumsplan, um das Unternehmen auf die nächste Stufe zu heben und es für ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum zu positionieren.

"MEC blickt auf eine außergewöhnliche über 130-jährige Geschichte als Immobilienentwickler und -investor zurück und verfolgt eine langfristige strategische Vision, Ziele und Vorgaben, die in jeder Hinsicht mit unseren übereinstimmen. Von der Fokussierung auf soziale Auswirkungen und den Dienst an der Gemeinschaft über die Förderung einer unternehmerischen Kultur bis hin zur schnellen Reaktion auf sich ändernde Investitionsbedingungen dies sind zwei Unternehmen mit gemeinsamen Werten und einer nachgewiesenen Langlebigkeit, die auf dem gleichen Ansatz aufgebaut sind. Wir freuen uns darauf, nach dieser Investition mit MEC zusammenzuarbeiten, die unser Wachstum beschleunigen und unseren Mitarbeitern und Investoren erhebliche Vorteile bringen wird."

Die aktuellen und früheren Fonds von Patron zielen opportunistisch auf notleidende und unterbewertete Investitionen ab, die direkt oder indirekt mit Immobilien in Westeuropa zusammenhängen.

2024 schloss der siebte Flaggschiff-Fonds, Patron Capital, L.P. VII ("Fonds VII"), mit einem Volumen von über 970 Millionen Euro in einer Zeit rückläufiger Kapitalbeschaffung im Bereich Private Equity für Immobilien. Ein hoher Anteil des Kapitals stammt aus Reinvestitionen langjähriger Investoren von Patron.

Über Patron Capital Partners

Patron verfügt über ein Kapital von rund 5,3 Milliarden Euro, das über mehrere Fonds und damit verbundene Co-Investments aufgebracht wurde und in Immobilien, operative Unternehmen, deren Wert hauptsächlich durch Immobilienvermögen gestützt wird, sowie in notleidende Kredite und kreditbezogene Geschäfte investiert wird.

Seit seiner Gründung 1999 hat Patron mehr als 200 Transaktionen in 114 Investitionen und Programmen mit einer Fläche von über 9 Millionen Quadratmetern in 17 Ländern durchgeführt, von denen viele bereits realisiert wurden.

Zu den Investoren zählen verschiedene Staatsfonds, renommierte Universitäten, große Institutionen und private Stiftungen aus Nordamerika, Europa, Asien und dem Nahen Osten. Der Hauptinvestmentberater der Fonds ist Patron Capital Advisers LLP mit Sitz in London. Patron verfügt über weitere Niederlassungen in Europa, darunter Barcelona und Luxemburg. Die Gruppe beschäftigt 63 Mitarbeiter, darunter ein 40-köpfiges Investmentteam.

