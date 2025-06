Die US-Börsen konnten am Donnerstag nach einem Start im Minus mit leichten Zugewinnen aus dem Handel gehen. Weniger als erwartet gestiegene Erzeugerpreise haben Unterstützung verliehen. Anleger sehen nun wieder mehr Spielraum für mögliche Zinssenkungen. Der Leitindex Dow Jones gewann am Ende 0,2 Prozent auf 42.967,62 Zähler. Der marktbreite S&P 500 legte 0,4 Prozent zu auf 6.045,26 Punkte. Und der technologielastige Nasdaq 100 verzeichnete ein Plus von 0,2 Prozent auf 21.913,32 Dollar.Unter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...