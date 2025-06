Berlin - Die Linke will die Bahn mit einem Preismoratorium in den Ferien, mit kostenlosen Reservierungen und ICE-Freifahrten für Besitzer eines Deutschlandtickets attraktiver machen. "Jede Familie braucht garantierte Sitzplätze ohne Zusatzkosten", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner der "Rheinischen Post" (Freitagsausgabe) anlässlich des Fahrplanwechsels am Wochenende.



Ferienreisen dürften zudem nicht "zur teuren Ausnahme werden, sondern müssen für alle machbar bleiben", ergänzte Schwerdtner. Das Konzeptpapier der Partei sieht vor, mit mehreren Maßnahmen Bahnfahren sicherer und bezahlbarer zu machen. Deshalb sollen Familienreservierungen dauerhaft kostenlos und mindestens sechs ICE-Fahrten pro Jahr mit dem Deutschlandticket möglich sein. Außerdem verlangt die Partei ein Preismoratorium in den Ferienzeiten. "Es braucht eine gezielte Bahnpreisbremse, damit Familienferien nicht zum Privileg werden", so Schwerdtner.



Zu dem Plan gehören auch ein kostenloses Deutschlandticket über ein Jahr für alle 18-Jährigen, um jungen Menschen Mobilität gleichberechtigt zu ermöglichen. Außerdem höhere Investitionen in Sicherheit, Personal und Infrastruktur. Dazu müsse das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Sondervermögen in Höhe von 500 Milliarden Euro gezielt eingesetzt werden, so Schwerdtner.





