Der Konsum von Frischobst ist in dem letzten Jahrzehnt um rund 30 % gesunken, von 90,2 kg pro Kopf in dem Jahr 2016 auf 64,4 kg pro Person im Jahr 2025. Gleichzeitig gewinnen Fertiggerichte in der heimischen Küche an Bedeutung, die Gewohnheiten wie Reis, Nudeln und Hülsenfrüchte beibehält, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Die Einführung von Telearbeit, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...