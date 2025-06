Die NÖ Karottensaison 2024/25 befindet sich in der Endphase. Die noch vorhandenen Restbestände sind vertraglich fix gebunden und dürften in den kommenden zwei Wochen im Inland zu unveränderten Konditionen vermarktet werden. Bildquelle: Pixabay Die ersten Frühkarotten werden in NÖ in der nächsten Woche erwartet. Quelle: LKÖ

