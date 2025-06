In dem vergangenen Jahr beliefen sich die spanischen Paprikakäufe aus Marokko auf 101,11 Millionen Kilogramm, was 92,36 % der Gesamtimporte entspricht. Der Durchschnittspreis lag bei 1,20 EUR pro Kilogramm (kg), so berichtet Hortoinfo. Die Paprikaexporte Spaniens sind in den letzten zehn Jahren um 20,87 % gestiegen. Bildquelle: Pixabay Im vergangenen Jahr erreichte Marokko einen...

