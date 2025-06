© Foto: picture alliance

Die Aktie von Biotechnologieunternehmen Evotec konnte sich in den vergangenen Tagen deutlich steigern. Dadurch ist das Chartbild jetzt äußerst vielversprechend.Es tut sich wieder etwas in Deutschlands Biotech- und Pharmabranche! Während sich Bayer am Donnerstag auf ein neues Jahreshoch verteuern konnte und dabei von einem zurückkehrenden Investorenvertrauen profitierte, die operative Wende tatsächlich zu schaffen, sorgte vor allem das Übernahmeangebot von BioNTech für den Tübinger Konkurrenten CureVac für Aufsehen. Das ließ auch die Aktie von Evotec nicht kalt, die ähnlich wie das Papier von Bayer als (ewiger) Turnaround-Kandidat gilt, dabei aber schon seit Längerem stellvertretendend für …