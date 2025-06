Der Goldpreis zieht am dritten Tag in Folge Käufer an, während die globale Flucht in Sicherheit anhält.Steigende geopolitische Risiken und Handelsunsicherheiten stärken traditionelle sichere Anlagen.Wetten auf Zinssenkungen der Fed kommen ebenfalls dem XAU/USD-Paar zugute, obwohl der sich erholende USD die Gewinne begrenzt.Der Goldpreis (XAU/USD) steigt ...

