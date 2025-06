Der DAX ist am Donnerstag den fünften Handelstag in Folge mit einem Verlust aus dem Handel gegangen. Am Ende verlor er 0,7 Prozent auf 23.771,45 Zähler. Zum Start in den Freitag dürfte der deutsche Leitindex nach dem israelischen Angriff auf Irans Atomanlagen noch einmal deutlich tiefer notieren. Der Broker IG taxiert den DAX am Morgen 1,5 Prozent tiefer auf 23.407 Zähler.Israel hat in der Nacht mit einem Großangriff auf iranische Städte und Atomanlagen begonnen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ...

