Der unabhängige Stromerzeuger Econergy hat zwei in Brandenburg in Planung befindliche Batteriegroßspeicherprojekte mit einer Leistung von insgesamt 100 MW gekauft. Econergy Renewable Energy, ein unabhängiger europäischer Stromerzeuger (IPP) und Projektentwickler aus Israel hat zwei in Planung befindliche Batteriespeicherprojekte mit einer Gesamtkapazität von 200 MWh und einer Leistung von 100 MW in Deutschland erworben. Dies ist zudem der Markteintritt des IPP in Deutschland.Als Baustart für die ...

