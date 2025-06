Mit der Übernahme von Monsanto ist Bayer zum weltweit führenden Agrarchemie-Unternehmen aufgestiegen. Doch die Konkurrenz schläft bekanntlich nicht. Die ehemals börsennotierte Syngenta strebt die Marktführerschaft an und könnte, wenn die Rahmenbedingungen passen, wieder den Weg an die Börse einschlagen."Wenn die Zeit reif ist, werden wir einen neuen Antrag stellen", so Syngenta-Chef Jeff Rowe in einem Interview mit der NZZ am Sonntag vergangenes Wochenende. Der zum chinesischen Staatskonzern ChemChina ...

Den vollständigen Artikel lesen ...