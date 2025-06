Zürich - Nach dem Angriff Israels auf den Iran wird zum Wochenschluss an den Aktienbörsen ein deutlich tieferer Start erwartet. Dem Abwärtstrend dürfte sich auch der Schweizer Markt nicht entziehen können. Grund dafür ist die Eskalation im Nahen Osten. Israels Militär hat in der Nacht iranische Atom- und Militäranlagen angegriffen. Die Märkte in Asien reagierten darauf mit Verlusten und der Ölpreis legte deutlich zu. Und auch der Franken erstarkte ...

