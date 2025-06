Mitteilung der The Platform Group AG:

The Platform Group beginnt Einstieg in die Optikerbranche

- Übernahme von Optikerkette mit 30 Standorten und 200 Mitarbeitern in Deutschland

- Aufbau eines neuen Segments ("Optics & Hearing") mit einer EBITDA-Marge von 25 %

- Weitere Zukäufe im Optikerbereich geplant

- Verknüpfung eigener und externer Optiker mit der Onlineplattform MyGlasses

The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1, "TPG"), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, beginnt nach umfassenden Vorbereitungen mit dem Eintritt in die Optikerbranche. Der Markteintritt erfolgt dabei in drei aufeinander aufbauenden Schritten.

Im Rahmen von Schritt eins hat The Platform Group AG heute angekündigt, zunächst zwei Unternehmensgruppen der Optiker- und Hörakustikbranche zu erwerben und mit der Plattform MyGlasses zusammenzuführen. Ziel ist es, eine vollumfassende, digitale Customer Journey durch die nahtlose Verzahnung von 30 Standorten und der Online-Plattform MyGlasses sicherzustellen. In Schritt zwei sollen bis Ende 2026 zahlreiche weitere Optikerunternehmen in Deutschland sowie im EU-Ausland erworben werden und so ein eigenständiges Segment innerhalb der The Platform Group AG entstehen. In Schritt drei soll die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...