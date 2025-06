Der Nahostkrieg ist am Freitagmorgen eskaliert: Israel soll den Iran mit rund 200 Kampfjets angegriffen und gut 100 strategische Ziele bombardiert haben. Wie DER AKTIONÄR berichtete, machten die Ölpreise daraufhin einen Satz nach oben. Auch Gold zog deutlich an, während der DAX einen deutlichen Rücksetzer verzeichnet. Für die Rüstungsaktien geht es vorbörslich hingegen bergauf.Für Rheinmetall, Renk und Co geht es zum Wochenschluss nach oben. Auf der Handelsplattform Xetra klettern die Papiere des ...

