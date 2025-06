FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech anlässlich der geplanten Übernahme des Konkurrenten Curevac mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Emmanuel Papadakis wertete die avisierte Transaktion in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion als insgesamt neutral für Biontech und als klaren Pluspunkt für Curevac. Denn der Tübinger mRNA-Spezialist habe damit zu kämpfen gehabt, vor und nach der Corona-Pandemie relevant zu bleiben./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.06.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.06.2025 / 08:13 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US09075V1026

