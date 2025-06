München (ots) -Die Deutsche Telekom baut ihr Engagement im Basketball weiter aus und sichert sich bis 2029 umfangreiche Übertragungsrechte an den weltweit bedeutendsten 3x3-Wettbewerben. Dazu gehören unter anderem die 3x3-Welt- und Europameisterschaften, die FIBA World Tour, die FIBA Women's Series und die Olympia-Qualifikationsspiele. Gleichzeitig übernimmt die Telekom bis 2029 das Hauptsponsoring des neuen Teams 3x3 "Baskets Bonn Telekom", das zuvor unter dem Namen "Kickz St. Pauli" aktiv war. Das Team zählt zu den spannendsten Projekten im internationalen 3x3-Basketball und vereint sportliche Exzellenz mit echter Freundschaft: U23-Weltmeister und MVP 2024 Fabian Giessmann und die Spieler Denzel Agyemann und Linus Beikame kennen sich seit ihrer Kindheit und verfolgen zusammen mit Tebbe Möller, Rotimi Ogunniyi und Luc van Slooten ein ambitioniertes Ziel - eine Olympia-Medaille 2028. Mit dem kontinuierlichen Ausbau von Inhalten, Rechten und redaktioneller Qualität untermauert die Telekom ihren Anspruch, die Heimat des Basketballs zu sein - live und auf allen Kanälen. Basti Ulrich, Martin Kern sowie die Experten Samir Suliman, Urs Rechtsteiner und Salih Sakak begleiten die Live-Strecken bei MagentaSport, die am Samstag ab 09.50 und 16.40 Uhr beginnen. Am Sonntag wird das Live-Programm aus Wien ab 12.20 Uhr eröffnet. Das Angebot ist live, exklusiv und kostenlos für alle.Dorothea Jacob, VP Proposition & Content MagentaTV: "Mit der Erweiterung unseres Rechteportfolios um die wichtigsten 3x3-Wettbewerbe bauen wir unsere einzigartige Basketball-Plattform weiter aus. Wir verbinden so unsere starken Live-Inhalte aus der EuroLeague, dem Nationalmannschaftsbasketball und den FIBA-Wettbewerben mit der urbanen Dynamik und dem Eventcharakter des 3x3, mit dem wir medial eine neue Zielgruppe erreichen wollen. Für Fans bedeutet das: alle Top-Spiele, alle Stars, alle Formate -Home of Basketball bei MagentaTV und MagentaSport.""Die Partnerschaft mit der Deutschen Telekom ist eine spannende Gelegenheit, unserer leidenschaftlichen und schnell wachsenden Fangemeinde in Deutschland erstklassige 3x3-Basketball-Action zu bieten", sagte Alex Sanchez, Geschäftsführer von 3x3. "Diese Zusammenarbeit wird unsere Bekanntheit deutlich steigern und die Bindung bestehender und neuer Fans in der Region stärken."3x3 World Tour Stop in Wien und 3x3 Basketball Open Air BonnDen Startschuss des neuen Engagements im 3x3 Basketball bildet vom 13. - 15. Juni der World Tour Stop in Wien, wo das Team "Baskets Bonn Telekom" gegen die besten Profi-Mannschaften der Welt antritt. Der nächste Stopp des Teams wird am 11. Juli beim Basketball Open Air in Bonn sein - ein 3x3-Festival unter freie Himmel. Dort tritt es gegen internationale Weltklasse-Teams aus Deutschland, den USA, Frankreich und den Niederlanden, aktuellen Weltmeistern und Goldmedaillengewinner der Olympischen Spiele von Paris an. Das einzigartige 3x3-Festival wird am Samstag und Sonntag live bei MagentaTV und MagentaSport übertragen."3x3-Basketball ist dynamisch, spannend und nah an der jungen Zielgruppe - und damit eine perfekte Ergänzung zu unserem bisherigen Engagement im Basketball", sagt Dr. Henning Stiegenroth, Senior Vice President Sport und Sponsoring, Deutsche Telekom AG. "Mit dem Team "Baskets Bonn Telekom" wollen wir ein langfristiges Projekt aufbauen, das auf Leistung und Vision basiert und die Basketball-Fans begeistert. Die Spieler sind Teil eines professionellen Teams und Teil des DBB Nationalteams und werden sich auf eine Mission Medaillen-Gewinn in Los Angeles 2028 begeben. Unser Ziel ist es, die Sichtbarkeit von 3x3 in Deutschland und international zu erhöhen - auf dem Platz, im Fernsehen und auf digitalen Plattformen."Auch der Team Owner des 3x3 Teams "Baskets Bonn Telekom", Fatih Enginar, sieht das Team durch die Verbindung mit der Telekom als das Perspektivteam für Deutschland bestens für die Zukunft gerüstet: "Das Engagement der Telekom ist für uns ein starkes Signal für die Zukunft des 3x3-Basketballs in Deutschland und weltweit. Mit diesem Schulterschluss schaffen wir die Basis, um die Sportart dorthin zu bringen, wo sie hingehört: in die Mitte der Gesellschaft und auf die große Bühne."Basketball live bei MagentaSport und MagentaTV3x3-World Tour - aus Wien (KOSTENLOS FÜR ALLE)Samstag, 14. Juni 2025:Ab 09.50 Uhr live - Kommentar Sebastian Ulrich, Experte: Samir SulimanAb 16.40 Uhr live - Kommentar Martin KernSonntag, 15. Juni 2025Ab 12.20 Uhr live - Kommentar Sebastian Ulrich und Martin KernAls Experten für die Rollstuhl-Spiele konnten Urs Rechtsteiner und Salih Sakak gewonnen werden.AB MONTAG EXKLUSIV!Franz & Moritz Wagner - Das Interviewaus der Talk-Reihe "Bestbesetzung" mit Johannes B. KernerProduziert von STREAMWORK Produktion"Bestbesetzung" Staffel 05 / Folge 01 - Franz & Moritz WagnerPremiere bei MagentaTV+ am 16.06.2025Frauen EM live18. Juni - 29. Juni 2025 (Alle deutschen Spiele + ausgewählte Top-Spiele inklusive Finale kostenlos FÜR ALLE)VorrundeMittwoch, 18.06.2025Ab 16.20 Uhr: Türkei - FrankreichDonnerstag, 19.06.2025Ab 17.05 Uhr: Großbritannien - SpanienAb 19.30 Uhr: Deutschland - SchwedenFreitag, 20.06.2025Ab 17.05 Uhr: Schweden - GroßbritannienAb 19.30 Uhr: Spanien - DeutschlandSamstag, 21.06.2025Ab 19.20 Uhr: Griechenland - TürkeiSonntag 22.06.2025Ab 15.05 Uhr: Schweden - SpanienAb 17.30 Uhr: Großbritannien - DeutschlandMänner EM:27. August - 14. 