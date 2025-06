Technology Reply, ein Unternehmen der Reply-Gruppe, das auf die Entwicklung von Lösungen auf Basis von Oracle-Technologien spezialisiert ist, wurde mit der Oracle Service Expertise in Artificial Intelligence für die Region Westeuropa ausgezeichnet und bestätigt damit seine Position als führender Partner für KI-Projekte auf der Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Mit dieser Zertifizierung stärkt Technology Reply seine Rolle als Technologiepartner für Unternehmen, die ihre Unternehmensanwendungen intelligenter machen, die Nutzerinteraktion verbessern und Entscheidungsprozesse mithilfe von Künstlicher Intelligenz und Oracle-Technologien beschleunigen möchten.

Die "Service Expertise" ist eine Auszeichnung für die technische und konzeptionelle Kompetenz von Technology Reply bei der Umsetzung von Lösungen mit den KI-Services von OCI. Dies umfasst die Nutzung vortrainierter Modelle, die Entwicklung von Chatbots, die Erstellung maßgeschneiderter Modelle und die Verwendung der "Generative AI Services" von OCI. Dabei kommt das LangChain-Framework zum Einsatz, um Anwendungen auf Basis von Large Language Modellen zu entwerfen, zu bewerten und bereitzustellen auch unter Einbeziehung von RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Ein konkretes Beispiel für den Einsatz dieser Technologien ist das Projekt für Pusterla 1880, ein führendes Unternehmen im Bereich Luxusverpackungen. Das Ziel bestand darin, das Angebotsmanagement und die Preisstrategien zu optimieren. Hierzu entwickelte und implementierte Technology Reply ein System spezialisierter KI-Agenten, die auf Oracle Cloud Infrastructure und Oracle Database 23ai laufen. Diese erstellen eigenständig präzise Kosten- und Preisvorschläge in direkter Anbindung an das Oracle Cloud ERP von Pusterla. Die Lösung analysiert Kundenbriefings in natürlicher Sprache, strukturiert technische Informationen und erstellt auf Basis historischer Daten und Fertigungsspezifikationen detaillierte Kostenschätzungen und Preisvorschläge. Dadurch werden Bearbeitungszeiten verkürzt und die Prozesseffizienz gesteigert.

Ein weiteres bedeutendes Projekt wurde für den multinationalen Konzern Bitron aus den Bereichen Automotive, Haushaltsgeräte und HVAC realisiert. Technology Reply entwickelte hierfür einen KI-basierten Conversational Assistant, der Betreiber bei der vorausschauenden Diagnose und Wartung industrieller Systeme unterstützt. Dies erfolgt über eine in die Unternehmenssysteme integrierte Benutzeroberfläche. Grundlage ist eine zentrale Datenplattform auf Oracle Cloud Infrastructure mit einem Autonomous Data Warehouse, in dem alle Datenquellen zu einer integrierten Wissensbasis konsolidiert werden. Mithilfe der Vektorisierungsfunktionen von Oracle Database 23ai konnte eine interaktive, kohärente Wissensbasis geschaffen werden. Der Assistant nutzt zudem Oracle GenAI-Services wie Cohere Command R und die Large Language Modelle von Meta, um Fehlercodes zu analysieren und in Echtzeit Lösungsvorschläge zu liefern.

Technology Reply, ein Unternehmen der Reply Gruppe, ist auf die Entwicklung innovativer Lösungen auf Basis von Oracle-Technologien spezialisiert. Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung unterstützt es Unternehmen bei ihren Innovations- und digitalen Transformationsprozessen, indem es KI, Machine Learning, Big Data und neue Technologien integriert. www.reply.com

Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com

