Zürich - Der ehemalige Migros-Chef Herbert Bolliger ist tot. Er verschied in der Nacht auf den gestrigen Donnerstag im Alter von 71 Jahren, wie eine Migros-Sprecherin am Freitag auf Anfrage zu einem entsprechenden Bericht der CH Media-Zeitungen sagte. Laut diesen erlag Bolliger einem Krebsleiden. Er habe die Migros mit viel Herzblut über Jahrzehnte geprägt, hiess es in einem Nachruf im Intranet des Detailhandelskonzerns. Bolliger trat 1983 in die ...

