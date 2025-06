Neueste Ergebnisse aus der weltweit am längsten laufenden Studie zu Brillengläsern für die Myopiekontrolle haben die Wirksamkeit der Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.)-Technologie bei der signifikanten Verlangsamung bei fortschreitender Kurzsichtigkeit und der Achsenverlängerung über einen Zeitraum von acht Jahren bestätigt 1

Ergebnisse der randomisierten kontrollierten Studie ASPECT haben ergeben, dass die Kombination von 0,025 Atropintropfen mit DIMS-Brillengläsern die Achsenverlängerung bei Kindern mit Kurzsichtigkeit verringert 2

Eine weltweit erstmalig durchgeführte Konzeptstudie hat gezeigt, dass die D.I.M.S.-Technologie eine schützende Wirkung gegen die Entwicklung von Kurzsichtigkeit bei prämyopischen Kindern im Vorschulalter aufweisen und den Beginn des Eintretens der Kurzsichtigkeit hinauszögern kann 3

HOYA Vision Care https://www.hoyavision.com/) hat heute neue klinische Nachweise aus drei wichtigen klinischen Studien veröffentlicht, die die Wirkung der Defocus Incorporated Multiple Segments (D.I.M.S.)-Technologie belegen. Die Ergebnisse wurden im Rahmen des wissenschaftlichen Programms 2025 des Unternehmens "Exploring New Frontiers in Myopia Management with MiYOSMART*" (Erforschung neuer Grenzen in der Kurzsichtigkeitskorrektur mit MiYOSMART*) auf der Jahrestagung 2025 der Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO) in Salt Lake City, Utah, USA, vorgestellt.

Die neuesten Ergebnisse der weltweit am längsten laufenden klinischen Studie zu Brillengläsern für die Myopiekontrolle haben gezeigt, dass das kontinuierliche Tragen von DIMS-Brillengläsern über den gesamten Beobachtungszeitraum von 8 Jahren (n 11) hinweg eine signifikante Verringerung des Fortschreitens der Myopie (-1,00 dpt 0,41 dpt, p 0,017) und der Achsenverlängerung (0,42 0,18 mm, p 0,019) bewirkte.1 Diese Ergebnisse legen nahe, dass das kontinuierliche und langfristige Tragen von MiYOSMART*-Brillengläsern die Ergebnisse des Myopiemanagements verbessern kann.

Dr. Natalia Vlasak, Global Head of Medical and Scientific Affairs bei HOYA Vision Care sagte: "Diese wegweisende Studie, die die bislang längste Nachbeobachtungszeit für Brillengläser zur Myopiekontrolle dokumentiert, hat gezeigt, dass der langfristige Einsatz von MiYOSMART das Fortschreiten der Myopie signifikant verlangsamt, sodass Kinder ihr Leben in vollen Zügen genießen können. Diese Ergebnisse verdeutlichen den enormen Wert einer langfristigen Therapietreue und liefern wichtige Informationen und Leitlinien für Augenärzte und Eltern, die die Augengesundheit ihrer Kinder langfristig schützen möchten."

Die Daten der ersten zwölf Monate der randomisierten kontrollierten ASPECT-Studie haben gezeigt, dass die Kombination von niedrig dosierten 0,025 Atropin-Augentropfen in Kombination mit DIMS-Brillengläsern bei rund 40 der Kinder das Fortschreiten der Myopie gestoppt hat.2 Die durchschnittliche Veränderung der Achsenlänge, die ein entscheidender Faktor für die Progression der Myopie ist, war signifikant geringer als in der Vergleichsgruppe, die nur mit Atropin behandelt wurde (0,07 0,16 mm gegenüber 0,18 0,16 mm; p 0,001). Die Forscher untersuchten außerdem die Lebensqualität in Bezug auf das Sehvermögen (Vision-related Quality of Life, VR-QoL) und stellten eine tendenzielle Verbesserung des Sehvermögens im Allgemeinen (p 0,049) und der Sehkompetenz (p 0,031) bei Kindern fest, die mit einer Kombination aus niedrig dosiertem Atropin und DIMS-Brillengläsern behandelt wurden.4

"Unsere Ergebnisse deuten darauf hin, dass MiYOSMART-Brillengläser in Kombination mit Atropin bei Kindern mit fortschreitender Myopie zu noch besseren Ergebnissen führen können. Dies ist ein wichtiger Schritt in Richtung personalisierterer, wirksamerer Behandlungsstrategien im Myopiemanagement, die auf die individuellen Bedürfnisse jedes Kindes zugeschnitten sind", so Dr Natalia Vlasak, Global Head of Medical and Scientific Affairs bei HOYA Vision Care

Eine erste Pilotstudie, in der DIMS-Brillengläser zur Myopiekontrolle bei Kindern im Alter von fünf und sechs Jahren untersucht wurden, deutet darauf hin, dass die DIMS-Technologie einen schützenden Effekt gegen die Entwicklung von Myopie in dieser Population haben könnte. Die durchschnittliche zykloplegische sphärische Äquivalentrefraktion (Spherical Equivalent Refraction, SER) blieb über einen Zeitraum von neun Monaten stabil, mit einer jährlichen Veränderung von +0,06 dpt im Vergleich zu -0,15 dpt in einer Kontrollgruppe. Die Achsenlänge nahm zwar leicht zu (von 22,48 mm auf 22,64 mm, p 0,01), die Choroidaldicke blieb jedoch stabil. Diese vielversprechenden ersten Ergebnisse deuten darauf hin, dass MiYOSMART-Brillengläser zur Vorbeugung der Myopieentwicklung und zur Verzögerung des Myopiebeginns bei prämyopischen Vorschulkindern beitragen können, und legen damit den Grundstein für weitere Forschungsarbeiten.3

"Da die Kurzsichtigkeit weltweit besorgniserregend zunimmt, müssen wir dringender denn je wirksame Strategien finden, um ihr Fortschreiten zu verlangsamen", erklärte Dr. Vlasak . "Mit diesen Studien geben wir Augenärzten und Eltern durch Belege, die die Vorteile von MiYOSMART-Brillengläsern sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit einer Behandlung belegen, mehr Sicherheit. Wir sind stolz darauf, unsere Mission zu erfüllen: durch unsere evidenzbasierten Innovationen im Bereich Myopiemanagement die Sehkraft und Lebensqualität jedes Kindes langfristig zu schützen."

Produkt-Haftungsausschluss:*MiYOSMART-Brillengläser wurden nicht in allen Ländern, einschließlich den Vereinigten Staaten, für die Myopiekontrolle zugelassen und sind derzeit nicht in allen Ländern erhältlich.

