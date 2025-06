Zürich - Die InstallerGroup, eine schnell wachsende Dienstleisterin im Baunebengewerbe mit 37 Gruppengesellschaften in Dänemark, übernimmt im Rahmen ihrer internationalen Expansionsstrategie zwei Schweizer Unternehmen. Mit der Akquisition der W. Rokitzky AG und der Rohr Gebäudetechnik AG, beide mit Sitz in Wallisellen ZH, ist die InstallerGroup in der Schweiz gestartet. Weitere Zukäufe sind in Vorbereitung. Der Eintritt in den Schweizer Markt ist ...

