© Foto: Evan Vucci - AP

Elon Musk und Donald Trump nähern sich wieder an - doch Trumps neue Zoll-Drohungen sorgen für Unruhe. Autoaktien geben nach.Nach der jüngsten Eskalation zwischen Donald Trump und Elon Musk deutet sich zwar eine politische Annäherung an - doch die Börse reagiert verhalten. Die Tesla-Aktie beendete den Handelstag am Donnerstag mit Verlusten, obwohl der US-Präsident seinen Ton gegenüber dem Tesla-Chef deutlich mäßigte. Bei einer Zeremonie im Weißen Haus nannte Trump Musk einen "Freund" und lobte den Dialog, nachdem die beiden sich in der Vorwoche noch öffentlich attackiert hatten. Doch die Entspannung war nur von kurzer Dauer. Kaum hatte Trump versöhnliche Worte gefunden, schob er neue …