Nach Ende ihrer Amtszeit zum 1. Oktober gibt die Grünen-Politikerin den Staffelstab weiter. Seit 2018 führte sie den Bundesverband Erneuerbare Energie als Präsidentin. Simone Peter will nicht noch eine Amtszeit als Präsidentin des Bundesverbands Erneuerbare Energie (BEE) dranhängen. Darüber habe sie in dieser Woche das Präsidium und den Vorstand informiert, teilte der Verband am Freitag mit und dankte ihr "für die geleistete Arbeit und ihr großes Engagement". "Nach rund 7,5 Jahren BEE-Präsidentschaft gebe ich am 1. Oktober 2025 im Rahmen der BEE-Delegiertenversammlung den Staffelstab weiter", ...

