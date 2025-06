Der US-Dollar verzeichnet am Freitag eine Outperformance, da Anleger in sichere Anlagen flüchten. Befürchtungen eines umfassenden Krieges zwischen Israel und dem Iran haben die Nachfrage nach sicheren Vermögenswerten und dem US-Dollar verstärkt. Der allgemeine Trend bleibt jedoch bärisch, wobei das langfristige Tief von 0,8045 weiterhin in Reichweite ...

Den vollständigen Artikel lesen ...