Dresden - Der stellvertretende CDU-Vorsitzende und sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat Israel nach der Militäroperation gegen die atomare Bedrohung aus dem Iran davor gewarnt, seinen Ruf als Demokratie und Rechtsstaat nicht aufs Spiel zu setzen.



"Es ist eine große Spirale der Gewalt", sagte er am Freitag dem Nachrichtensender "Welt". "Und ich finde es richtig, dass wir auch als Deutschland jetzt sehr stark in Richtung Israel argumentieren, deutlich machen, dass alles eine Frage der Verhältnismäßigkeit ist: Was im Gaza-Streifen passiert, was jetzt auch im Verhältnis zu Iran passiert - und dass man selbstverständlich auch als Israel sich ins Unrecht setzen kann."



"Und das ist ja das, was die deutsche Bevölkerung zunehmend spürt und empfindet. Es liegt sehr an Israel, diesen großen Ruf, den dieses Land hat - einzige Demokratie, einziger Rechtsstaat im Nahen Osten - nicht zu verspielen", sagte Kretschmer.





