Das globale IT-Unternehmen FPT hat seine langjährige Partnerschaft mit Airbus durch die Unterzeichnung eines neuen mehrjährigen Rahmenliefervertrags (Master Supply Agreement, MSA) ausgebaut, wodurch FPT offiziell als globaler strategischer IT-Partner des Luft- und Raumfahrtunternehmens anerkannt wird. Die Unterzeichnungszeremonie fand im Rahmen des Vietnam-Frankreich-Wirtschaftsforums in Paris statt, in Anwesenheit des vietnamesischen Premierministers Pham Minh Chinh während seines offiziellen Besuchs in Frankreich.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250611350074/de/

The signing ceremony between FPT and Airbus was witnessed by Vietnam's Prime Minister Pham Minh Chinh and his delegation

Diese Vereinbarung stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Zusammenarbeit zwischen den beiden Unternehmen dar und positioniert FPT als einen der weltweit führenden IT-Anbieter von Airbus. Der MSA ermöglicht FPT die Teilnahme an globalen IT-Projekten von Airbus in Schlüsselbereichen wie Kundenservice, Big Data und Cloud-Softwareentwicklung.

Die erweiterte Partnerschaft baut auf einer über zehnjährigen erfolgreichen Zusammenarbeit auf. Im Jahr 2017 war FPT einer der ersten IT-Partner, der Airbus bei der Einführung seines Skywise-Ökosystems im asiatisch-pazifischen Raum unterstützt hat. Skywise ist die offene Luftfahrtdatenplattform von Airbus, die die Integration von Daten von Fluggesellschaften und die Entwicklung maßgeschneiderter Schulungsprogramme für Nutzer umfasst. Im Jahr 2023 hat Airbus seine Liste strategischer IT-Partner gestrafft, wobei FPT zu den vertrauenswürdigen Partnern zählt.

"Im Rahmen unserer gesamten Geschäftstätigkeit hat FPT eine aktive Rolle bei der Förderung der Zusammenarbeit zwischen Vietnam und führenden europäischen Unternehmen, insbesondere im IT-Sektor, gespielt. Unsere Partnerschaft mit Airbus ist ein starker Beweis für dieses Engagement. Dank unserer engen Beziehungen zu mehr als 100 Partnern aus der Luftfahrtbranche und unseren hochqualifizierten Mitarbeitern weltweit wird FPT die Zusammenarbeit mit Airbus fortsetzen und einen Beitrag zur digitalen Transformation der Luftfahrtindustrie leisten", erklärte Chu Thi Thanh Ha, FPT Software Chairwoman, FPT Corporation.

"Dieser Meilenstein unterstreicht das wachsende Potenzial unserer Partnerschaft mit FPT", erklärte Wouter Van Wersch, Executive Vice President International bei Airbus. "Dies ist auch eine starke Anerkennung der technischen Kompetenz und Reife von FPT sowie des anhaltenden Vertrauens von Airbus in das Unternehmen als zuverlässigen und leistungsfähigen Partner."

FPT hat seine Position als zuverlässiger Technologiepartner in der globalen Luftfahrtindustrie gefestigt und ein umfangreiches Netzwerk von Partnerschaften mit über 100 Fluggesellschaften, Flughäfen, Frachtunternehmen und Flugzeugherstellern in Europa, den USA und im asiatisch-pazifischen Raum aufgebaut. Zusätzlich zur Partnerschaft mit Airbus hat FPT kürzlich eine Zusammenarbeit mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) begonnen, um gemeinsam innovative Luftfahrttechnologien der Zukunft zu erforschen.

Das Unternehmen hat außerdem seine Aktivitäten und Kooperationen auf dem französischen Markt aktiv ausgebaut. Im Jahr 2023 erwarb FPT eine Mehrheitsbeteiligung an dem französischen IT-Beratungsunternehmen AOSIS und stärkte damit seine lokalen Lieferkapazitäten. Um die kulturellen und beruflichen Beziehungen zu vertiefen, hat FPT außerdem die FPT Francophone Association gegründet, um einen Pool an französischsprachigen Talenten zu fördern. Zuletzt war FPT das einzige vietnamesische Unternehmen, das am Choose France Summit in Paris teilnahm und dem ersten Vietnam-Frankreich-Führungsforum in Hanoi beitrat, wodurch es seine Rolle bei der Stärkung der bilateralen Geschäftsbeziehungen weiter festigte.

Über FPT

Die FPT Corporation (FPT) ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie- und IT-Dienstleistungen mit Hauptsitz in Vietnam. FPT ist in drei Hauptbereichen aktiv: Technologie, Telekommunikation und Bildung. In den mehr als drei Jahrzehnten seines Bestehens hat das Unternehmen kontinuierlich effektive Lösungen für Millionen von privaten Nutzern sowie zehntausende Unternehmen weltweit bereitgestellt. In seinem Bestreben, Vietnams Position auf dem Tech-Weltmarkt zu stärken und erstklassige Lösungen für globale Unternehmen zu liefern, konzentriert sich das Unternehmen auf fünf strategische Bereiche: künstliche Intelligenz, Automobil, Halbleiter, digitale Transformation und grüne Transformation. Im Jahr 2024 erwirtschaftete FPT einen Gesamtumsatz von 2,47 Milliarden US-Dollar und beschäftige über 54.000 Mitarbeiter in seinen Kerngeschäftsbereichen. Weitere Informationen über die globalen IT-Services von FPT finden Sie unter https://fptsoftware.com/.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250611350074/de/

Contacts:

Medienkontakt

Mai Duong (Frau)

FPT Corporation

FPT Software PR Manager

MCP.PR@fpt.com