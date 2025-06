In «F1 The Movie» mit Brad Pitt geht es ohnehin schon rasant zu. Um den Film auf ungewöhnliche Weise zu bewerben, greift Apple zu einem Trick, der die Action fühlbar macht. «F1 The Movie» dürfte eines von Apples aufwendigsten Filmprojekten sein. Nicht nur wegen der hochkarätigen Besetzung mit Stars wie Brad Pitt, Damson Idris und Kerry Condon. Drei Jahre habe die Produktion gedauert, sagte Apple-Manager Eddy Cue am Dienstagabend am Rande der Entwicklerkonferenz ...

