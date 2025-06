Experten von Qualcomm, Viant Medical und Thermo Fisher Scientific diskutieren mit Kinaxis und dem Wirtschaftsfuturisten Andrew Busch über Strategien zum Umgang mit schwankenden Zöllen

Vor dem Hintergrund anhaltender globaler Handelskonflikte, die nach wie vor einen großen Einfluss auf unternehmerische Entscheidungen haben, veranstaltet Kinaxis(TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Lieferkettenkoordination, ein spezielles digitales Event zum Thema Zölle. Neben dem Wirtschaftsfuturisten Andrew Busch werden am 17. Juni 2025 um 11:00 am (ET) führende Vertreter aus den Bereichen Technologie und Life Sciences an dem Event teilnehmen.

Das Event mit dem Titel Tariffs, Trade, and Turbulence: How to Respond to Today's Supply Chain Challenges (Zölle, Handel und Turbulenzen: Auf die aktuellen Herausforderungen in der Lieferkette reagieren) richtet sich an globale Führungskräfte und wird Experteneinblicke bieten, wie das volatile Handelsumfeld von heute mit modernen Lieferkettenlösungen bewältigt werden kann, um widerstandsfähige, zukunftsfähige Lieferketten aufzubauen.

"Wir werden aktuell Zeugen einer tiefgreifenden Neustrukturierung der globalen Handelsdynamik, in der Entscheidungsträger die wirtschaftlichen und geopolitischen Kräfte hinter der Zollpolitik interpretieren und zugleich die zukünftigen Entwicklungen vorhersehen müssen", erklärte Andrew Busch, Wirtschaftsfuturist und Ökonom bei AndrewBusch.com. "Zölle sind mittlerweile nicht mehr nur ein politisches Instrument, sie sind ein strategischer Einflussfaktor, der die Weltwirtschaft neu gestaltet. Dabei werden die Regeln in Echtzeit neu geschrieben und Disruption ist die einzige Konstante."

Kinaxis nimmt eine führende Position bei der Unterstützung von Unternehmen aller Branchen und Größen ein, die sich gezwungen sehen, auf die aktuellen Zollbeschränkungen zu reagieren. Seine führende KI-gestützte Orchestrierungsplattform Maestro verbindet nahtlos alle Lieferkettenfunktionen und ermöglicht so Transparenz, Zusammenarbeit und intelligentere Entscheidungen bei jeglichen Störungen. Während der US-Präsidentschaftswahlen war ein sprunghafter Anstieg der Anzahl von Was-wäre-wenn-Szenarien zu verzeichnen, die Unternehmen auf Maestro durchspielten, da sie mit der Wahl verbundene, potenzielle Auswirkungen auf Beschaffung, Produktion und Logistik modellierten und daraus Konsequenzen für ihr künftiges Handeln ableiteten.

"Das Lieferkettenmanagement hat einen grundlegenden Wandel durchlaufen, und Disruptionen wie Zölle zeigen, dass ein moderner Ansatz erforderlich ist, bei dem Geschwindigkeit, Agilität und Präzision im Vordergrund stehen", erklärte Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis. "Die Redner, die mit mir über dieses Thema diskutieren werden, haben transformative Veränderungen in der Lieferkette vorangetrieben und können aus erster Hand über ihre Erfahrungen mit diesem neuen Ansatz zur Bewältigung der komplexen Herausforderungen von heute berichten. Ich freue mich auf ihre Berichte und auf die Möglichkeit, anderen Unternehmen dabei zu helfen, ihre Lieferketten besser auf die aktuellen Gegebenheiten vorzubereiten."

Zu den renommierten Gastrednern gehören:

Andrew Busch, Wirtschaftsfuturist und Ökonom, wird über die geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Zollpolitik sprechen. Dabei wird er unter anderem auf die Beziehungen zwischen den USA und China, die globale Entkopplung und die Zukunft des Handels eingehen

wird über die geopolitischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Zollpolitik sprechen. Dabei wird er unter anderem auf die Beziehungen zwischen den USA und China, die globale Entkopplung und die Zukunft des Handels eingehen Brent Wilson, Senior Vice President Global Supply Chain bei Qualcomm , wird über seine Erfahrungen beim Umgang mit zollbedingten Störungen und beim Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette berichten

, wird über seine Erfahrungen beim Umgang mit zollbedingten Störungen und beim Aufbau einer widerstandsfähigen Lieferkette berichten Mark Walker, Vice President Supply Chain bei Viant Medical , wird über seine Erfahrungen beim Ausbau der komplexen Lieferkette von Viant Medical durch effektive Planung berichten

, wird über seine Erfahrungen beim Ausbau der komplexen Lieferkette von Viant Medical durch effektive Planung berichten Ken Vandrak, Senior Director, Distribution and Logistics bei Thermo Fisher Scientific , wird über seine Erfahrungen berichten, die er im Umgang mit dem sich wandelnden Handelsumfeld und bei der Bewältigung logistischer Herausforderungen im globalen Vertrieb gemacht hat

, wird über seine Erfahrungen berichten, die er im Umgang mit dem sich wandelnden Handelsumfeld und bei der Bewältigung logistischer Herausforderungen im globalen Vertrieb gemacht hat Andrew Bell, Chief Product Officer bei Kinaxis, wird über seine Einschätzung der Rolle von KI, Automatisierung und Szenarioplanung im Bereich Lieferketten sprechen, um schnellere und intelligentere Entscheidungen zu ermöglichen

Webinar: Tariffs, Trade, and Turbulence: How to Respond to Today's Supply Chain Challenges

Datum: Dienstag, 17. Juni

Uhrzeit: 11:00 AM ET

Registrierungslink: HIER

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der modernen Lieferkettenkoordination, der komplexe globale Lieferketten optimiert und die Menschen unterstützt, die diese im Dienste der Menschheit verwalten. Maestro, unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform für die Lieferkettenkoordination, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die vollständige Transparenz und Agilität über die gesamte Lieferkette hinweg bieten von mehrjähriger strategischer Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Renommierte globale Marken vertrauen im Hinblick auf die erforderliche Agilität und nötige Vorhersagbarkeit zur Bewältigung der heutigen Volatilität und Disruption auf uns. Weitere Neuigkeiten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Quelle: Kinaxis Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250612695912/de/

Contacts:

Media Relations

Matt Tatham Kinaxis

mtatham@kinaxis.com

+1 917.446.7227



Investor Relations

Rick Wadsworth Kinaxis

rwadsworth@kinaxis.com

+1 613-907-7613