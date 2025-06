Im schwachen Marktumfeld kann sich die RWE-Aktie dem Abverkauf entziehen und führt den DAX gemeinsam mit Rheinmetall am Freitag an. Der Versorger knüpft damit an die Gewinne der vergangenen Tage an und beendet die schier endlose Seitwärtsbewegung. Ein Deal mit dem Tech-Riesen Amazon kommt am Markt gut an.Eine strategische Rahmenvereinbarung zwischen RWE und Amazon Web Services sieht vor, dass AWS auf der einen Seite Dienste bereitstellen wird, um die digitale Transformation von RWE voranzutreiben. ...

