Zum Start des einjährigen Countdowns bietet Visa exklusive Fan-Zugänge und Erlebnisse mit einem der aufregendsten jungen Stars des Sports. Weitere Angebote werden im Vorfeld des Turniers folgen

Genau ein Jahr vor Beginn des FIFA World Cup 26 in Kanada, Mexiko und den Vereinigten Staaten gab Visa (NYSE: V) ein weltweit führender Anbieter digitaler Zahlungslösungen und langjähriger Förderer des Weltfußballs heute bekannt, dass Lamine Yamal, einer der vielversprechendsten Nachwuchsspieler des Sports, als globaler Botschafter für das Turnier fungieren wird.

Um diesen Meilenstein zu feiern und die Vorfreude auf den größten FIFA World Cup aller Zeiten weiter anzukurbeln, bietet Visa seinen Karteninhabern exklusive Fan-Erlebnisse, darunter Meet-and-Greets mit Lamine Yamal in Barcelona und signierte Fanartikel im Vorfeld des FIFA World Cup 26.

"Mit Blick auf den FIFA World Cup 26 schließen wir uns mit gleichgesinnten Sportlern und Marken zusammen, die unsere Vision teilen, Fußball zu nutzen, um Menschen zu begeistern und zu verbinden", sagte Andrea Fairchild, SVP, Global Sponsorship Strategy, Visa. "In Lamines Fall geht es darum, das Vermächtnis des Sports zu ehren und den Fans, die ihn antreiben, etwas zurückzugeben."

Yamal fasziniert die Fußballwelt mit rekordverdächtigen Leistungen. Seine Fähigkeiten, seine Schnelligkeit und sein Spielverständnis auf dem Platz haben ihn zu einem weltweiten Star gemacht und zu einem Symbol dafür, in welche Richtung sich dieser Sport entwickelt. Als globaler Botschafter erklärte Lamine Yamal: "Fußball ist mehr als nur ein Spiel, er ist Freude und eine Möglichkeit, mit Menschen auf der ganzen Welt in Kontakt zu treten. Ich bin stolz darauf, gemeinsam mit Visa diese Leidenschaft zu teilen und Menschen durch Sport zu inspirieren."

Als offizieller Zahlungstechnologiepartner der FIFA nutzt Visa die Kraft des Fußballs, um weltweit Inklusion und Zugang zu fördern von Basisprogrammen bis hin zu globalen Bühnen. Durch innovative Fanerlebnisse, Partnerschaften mit Sportlern und exklusive Vorteile für Karteninhaber definiert Visa immer wieder neu, was für Fans, Spieler und die Zukunft des Sports möglich ist.

Im Rahmen seines Engagements für die Förderung von Gemeinschaften durch die Kraft des Sports hat Visa seine Partnerschaft mit Street Soccer USA (SSUSA) vertieft, um sechs gemeinschaftsorientierte Fußballparks in San Francisco, Denver, Kansas City, New York City, Nashville und Atlanta zu errichten. Diese Parks sind mehr als nur Spielfelder. Sie wurden konzipiert, um stärkere und engere Gemeinschaften zu fördern, in denen Menschen miteinander in Kontakt treten, sich weiterentwickeln und entfalten können. Um mehr darüber zu erfahren, wie Visa und SSUSA zusammenarbeiten, um Gemeinden ein sicheres und unterstützendes Umfeld für sportliche Aktivitäten zu bieten und gleichzeitig durch die Visa Street Soccer Parks ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeit zu fördern, klicken Sie bitte hier.

