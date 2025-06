Die Goldpreise steigen, nachdem Israel weiterhin Iran angreift, wobei die Angriffe auf die Nuklearanlagen in Teheran andauern.XAU/USD steigt auf 3.340 USD, mit einem Rekordhoch von 3.500 USD in Sicht. Die Zahl der Todesopfer unter Irans Spitzenbeamten steigt.Daten zur Verbraucherstimmung in Michigan und Inflationserwartungen stehen bevor. Gold (XAU/USD) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...